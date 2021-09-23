أعرب المدير الفني للنادي الأهلي، بيسنيك هاسي عن أسفه الشديد عقب الخسارة على يد الفيحاء بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من الدوري.
وأكد هاسي في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC” أن فريقه استعد للمباراة بشكل جيد ولكن لم يستطع الوصول لمرمى المنافس الذي استغل عددا محدودا من الهجمات في تسجيل هدفين.
وأضاف هاسي أنه لا يهتم بأخبار إقالته، مشددًا على أنه يقوم بعمله بنسبة 100%، خاصة أن الفريق في مرحلة بناء وينقصه خدمات لاعبين من الأجانب.
وقاد هاسي فريق الأهلي لـ 6 جولات بمسابقة دوري المحترفين، لم يتمكن خلالها من تحقيق الفوز حتى الآن بعد التعادل في أول 5 جولات والخسارة في الجولة السادسة.
وفق “أخبار 24”.