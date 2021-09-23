بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم ديربي الهلال والشباب المثير

حسم التعادل الإيجابي لقاء الشباب والهلال بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الشباب سريعًا بعد مرور دقيقتين من الشوط الأول عن طريق محترفه النيجيري، إيغالو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بمدافع الهلال وسكنت الشباك.
وحصل نادي الهلال على ركلة جزاء نفذها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح في الدقيقة (14) مدركًا التعادل لفريقه.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليبدأ الهلال الضغط مبكرًا مع بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم.
وحصل لاعب نادي الهلال محمد كنو على البطاقة الصفراء في الدقيقة “55”، ثم أخرج حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة “57”.
وراوغ كارلوس جونيور دفاعات الهلال وسدد بقوة، لترتد الكرة من عبدالله المعيوف ويكملها هتان باهبري في شباك الهلال في الدقيقة “61”. وفق “أخبار 24”.
وأجرى مدرب الهلال، ليوناردو جارديم تبديلين بنزول حمد اليامي وصالح الشهري بدلًا من موسى ماريجا ولوسيانو فيتتو في الدقيقة “68”.
ونجح مدافع نادي الهلال علي آل بليهي في تسجيل هدف التعادل لنادي الهلال بضربة رأسية رائعة من عرضية ماتيوس بيريرا في الدقيقة “70”.
وحل علي مجرش محل هتان باهبري في محاولة من شاموسكا لتنشيط الشباب، وتسجيل هدف التقدم مجددًا.
وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي الهلال سجله صالح الشهري في الدقيقة “73” من عمر اللقاء المثير بين الفريقين.
واستعان جارديم بخدمات عبدالله الحمدان على حساب بافيتيمبي غوميز، فيما دفع شاموسكا بتركي العمار بدلًا من كارلوس جونيور في الدقيقة “82”.
وتبادل الفريقان الهجمات خلال الدقائق الأخيرة من المباراة بحثًا عن هدف التقدم، ولكن المباراة انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني، كما رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة التاسعة بجدول دوري المحترفين.
الهدف الاول لفريق الشباب سجله اللاعب ايغالو عند الدقيقة 2#الشباب 1 – 0 #الهلال#هي_لنا_دار#الشباب_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/h4PlyBI4Yn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021
هدف التعادل لفريق الهلال سجله اللاعب غوميز عند الدقيقة 14#الشباب 1 – 1 #الهلال#هي_لنا_دار#الشباب_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/dVAayYRMnK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021
الهدف الثاني لفريق الشباب سجله اللاعب هتان باهبري عند الدقيقة 61#الشباب 2 – 1 #الهلال#هي_لنا_دار#الشباب_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/USVTYvns2e
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021
هدف التعادل لفريق الهلال سجله اللاعب علي البليهي عند الدقيقة 70#الشباب 2 – 2 #الهلال#هي_لنا_دار#الشباب_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/XcYZd8A1wr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021