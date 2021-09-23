بالفيديو والصور.. “تاليسكا” يقود “النصر” للمركز الخامس بهدف في مرمى “الباطن”

فاز فريق النصر بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم النصر بعد مرور 34 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق محترفه البرازيلي تاليسكا من متابعته لتصدي حارس مرمى الباطن لتسديدة زميله فينسنت أبو بكر.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 5 في المركز 13.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ نادي النصر المباراة بهجوم ضاغط، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم مبكرًا؛ خاصة عن طريق الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب النصر، عبدالله مادو في الدقيقة (8).
وكاد أن يتسبب حارس مرمى نادي النصر، وليد عبدالله في استقبال فريقه للهدف الأول في الدقيقة (12) بعدما مرر الكرة بالخطأ لمهاجم الباطن محمد رايحي الذي سدد بقوة ولكن الكرة مرت بجوار القائم قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء لوليد عبدالله في الدقيقة (16).
وأجرى فريق الباطن تغييرًا اضطراريًا بخروج عبدالعزيز دمدم ودخول حسين العيسى، قبل أن ينجح المحترف البرازيلي في صفوف النصر، أندرسون تاليسكا في تسجيل هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة (34) بعد متابعة جيدة لتسديدة فينسنت أبو بكر. وفق “أخبار 24”.
وحاول لاعبو الباطن تعديل النتيجة فكثفوا من هجماتهم قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط بتقدم النصر بهدف وحيد.
ودفع مدرب النصر مع بداية الشوط الثاني باللاعب فونيس موري بدلًا من عبدالله مادو.
وحصل النصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (60) نفذها لاعبه سلطان الغنام داخل منطقة جزاء الباطن ليحولها علي لاجامي برأسه أعلى المرمى.
وأجرى مدرب الباطن في الدقيقة (62) تغييرًا بالدفع باللاعب يوسف الجبلي بدلًا من يوسف الشمري.
وأرسل ماشاريبوف في الدقيقة (65) عرضية من يمين الملعب قابلها زميله تاليسكا بتسديدة ضعيفة وصلت ليد حارس مرمى الباطن.
ودفع مدرب النصر في الدقيقة (69) باللاعب عبدالرزاق حمدلله بدلًا من فينسنت أبو بكر وباللاعب أيمن يحيى بدلًا من عبدالفتاح عسيري.
وأرسل لاعب الباطن، يوسف الجبلي في الدقيقة (84) عرضية قابلها زميله ريناتو جونيور برأسية قوية ولكنها مرت أعلى مرمى النصر.
ودفع مدرب النصر في الدقيقة (85) باللاعب سامي النجعي بدلاً من تاليسكا.
الهدف الأول لفريق #النصر سجله اللاعب تاليسكا عند الدقيقة 34#النصر 1 – 0 #الباطن#هي_لنا_دار 🇸🇦#النصر_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/4xsvn1XEfR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021