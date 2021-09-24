دخل مرحلة التجارب.. ظهور لقاح جديد ضد “كورونا” يؤخذ عن طريق الأنف

تعتزم شركة “بكين وانتاي” الصينية، بدء تجربة كبيرة الشهر المقبل للقاحها المُضاد لفيروس “كورونا” والذي سيكون على هيئة “بخاخ للأنف”.
وتسعى الشركة إلى الاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفاً من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية.
وسيُجري تطعيم المُشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين، دون أن يتم ذكر عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها. وفق “أخبار 24”.
ويُعد هذا اللقاح بديلاً للقاحات الشائعة التي يتم أخذها عن طريق الحقن، بحيث يمكن للقاح البخاخ أن يُنتج رد فعل مناعياً في الشُعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.