عبّر المواطنون والمقيمون بمدينتي الرياض وجدة وكذلك مدن أخرى بالمملكة، عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار “هي لنا دار”.
وشهدت عدة مواقع بمدينة الرياض، من بينها حديقة النهضة بوسط العاصمة، تواجداً كبيراً للمواطنين والمقيمين مع أطفالهم وارتدائهم الملابس المزينة بالشعارات الوطنية واللون الأخضر ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني.
وشهدت عدة مواقع عروضاً فنية وترفيهية وألعاباً نارية تزينت بها السماء وسط حضور لافت للمواطنين والمقيمين.
كما شهدت الواجهات البحرية بمدينة جدة، تواجداً كبيراً للعوائل بملابسهم المزينة بالشعارات الوطنية واللون الأخضر، وذلك لما للوطن من مكانة كبيرة في قلوب الجميع.
— واس العام (@SPAregions) September 23, 2021
وفق “أخبار 24”.