شاركت عدة عواصم عربية في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ91، عبر تزيين وإضاءة أبراجها الشهيرة باللون الأخضر.
وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بلون علم المملكة، في إشارة إلى مشاركة قيادة وشعب الإمارات، أبناء المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني.
فيما تزينت حلبة البحرين الدولية الشهيرة التي تقع في منطقة الصخير باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني الـ91.
واكتست أبراج الكويت بعلم المملكة، كما قامت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت برفع أعلام المملكة في أسواق المباركية التاريخية.
اليوم نحتفل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91 بعرضٍ ضوئي بهذه المناسبة القريبة إلى قلوبنا في #برج_خليفة! نتمنى للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً دوام الاستقرار والنمو والازدهار!#معاً_أبداً pic.twitter.com/URKUEw2k3X
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 23, 2021
وفق “أخبار 24”.