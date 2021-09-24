شاركت عدة عواصم عربية في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ91، عبر تزيين وإضاءة أبراجها الشهيرة باللون الأخضر.  

وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بلون علم المملكة، في إشارة إلى مشاركة قيادة وشعب الإمارات، أبناء المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني.  

فيما تزينت حلبة البحرين الدولية الشهيرة التي تقع في منطقة الصخير باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني الـ91.   

واكتست أبراج الكويت بعلم المملكة، كما قامت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت برفع أعلام المملكة في أسواق المباركية التاريخية.

 

وفق “أخبار 24”.