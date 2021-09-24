“أمير الرياض” يرعى احتفال “التعليم” باليوم الوطني.. ويُشارك أداء العرضة مع الطلاب

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حفلاً لوزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ91، كما شارك مع الطلاب في أداء العرضة السعودية.
واطلع أمير الرياض، على معرض منجزات التعليم المُصاحب للاحتفالية، إلى جانب ما تحقق من منجزات بتطوير المناهج والخطط الدراسية، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات والمؤشرات الدولية، والأبحاث العلمية.
وشهدت احتفالية اليوم الوطني عرض “أوبريت” بعنوان “هي لنا دار”، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات في تعليم الرياض، كما جرى تكريم الرعاة من قبل أمير الرياض بالنيابة.
وأوضح نائب وزير التعليم المكلف، الدكتور سعد آل فهيد، أن قطاع التعليم في المملكة حظي بكل دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الدولة هيأت لقطاع التعليم كل الاحتياجات، وذللت جميع الصعاب والتحديات حتى تجاوزت المملكة تبعات هذه الجائحة، وعاد أبناء وبنات الوطن إلى مقاعد الدراسة في هذا العام الدراسي بروح جديدة.
وشدد على أن المملكة حولت تحديات جائحة كورونا التي واجهت التعليم العام إلى مرحلة فارقة في الإنجازات؛ أثمرت عن بناء نموذج سعودي فريد في تقديم خدمات التعليم الإلكتروني يحمل مسمى “منصة مدرستي”.
#مباشر | احتفاء وزارة التعليم بـ #اليوم_الوطني_السعودي_91 برعاية سمو #أمير_منطقة_الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود #هي_لنا_دارhttps://t.co/mzib04xrvR
— قناة عين (@iEN_tv) September 23, 2021