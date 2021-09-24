أسفرت نتائج جولات الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، خلال اليومين الماضيين، عن ضبط 364 مخالفة، تصدرتها مخالفات التلاعب بالأسعار، وعدم وضع التسعيرة على المنتجات، والامتناع عن إصدار فواتير الشراء.
ونفّذت الفرق الرقابية أكثر من 6 آلاف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية بكافة مناطق المملكة؛ للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة باليوم الوطني، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
كما ضبطت مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأبرزها: “السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم قياس درجات الحرارة، وعدم التحقق من الحالة الصحية للمتسوقين، والتجمع داخل المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها”. وفق “أخبار 24”.
وتباشر فرق الرقابة الميدانية خلال الجولات العروض الوهمية أو المضللة للمستهلك، كما تراقب الأسعار قبل وبعد التخفيض لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين، حيث يتم إحالة المنشآت المخالفة غير الملتزمة بضوابط وشروط التخفيضات إلى النيابة العامة.