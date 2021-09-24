نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > حامل فضية الكاراتيه بطوكيو: المدرسة كانت أولى خطوات الإنجازات الرياضية
24/09/2021   6:52 م

حامل فضية الكاراتيه بطوكيو: المدرسة كانت أولى خطوات الإنجازات الرياضية

+ = -
599

هنّأ البطل السعودي، حامل فضية الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، طارق حامدي، القيادة الرشيدة، باليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة.

وأشار حامدي إلى أن أعظم إنجاز في مسيرته هو لقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أولمبية طوكيو.

وأكد البطل الأوليمبي في فيديو بثه “تعليم الرياض”، أن المدرسة بداية تفوقه الرياضي، ثم جاءت مرحلة وزارة الرياضة التي تبنت موهبته، لافتًا إلى أن الجد والاجتهاد والعمل بإخلاص وتفانٍ أساس النجاح. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الإنجاز ليس شخصيًا، بل هو نتيجة عمل جماعي للقيادة ولوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكاراتيه، وهو واجب وطني لرفع العلم السعودي.

حامل فضية الكاراتيه بطوكيو: المدرسة كانت أولى خطوات الإنجازات الرياضية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176043.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.