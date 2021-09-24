حامل فضية الكاراتيه بطوكيو: المدرسة كانت أولى خطوات الإنجازات الرياضية

هنّأ البطل السعودي، حامل فضية الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، طارق حامدي، القيادة الرشيدة، باليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة.
وأشار حامدي إلى أن أعظم إنجاز في مسيرته هو لقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أولمبية طوكيو.
وأكد البطل الأوليمبي في فيديو بثه “تعليم الرياض”، أن المدرسة بداية تفوقه الرياضي، ثم جاءت مرحلة وزارة الرياضة التي تبنت موهبته، لافتًا إلى أن الجد والاجتهاد والعمل بإخلاص وتفانٍ أساس النجاح. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الإنجاز ليس شخصيًا، بل هو نتيجة عمل جماعي للقيادة ولوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكاراتيه، وهو واجب وطني لرفع العلم السعودي.
حامل فضية الكاراتيه بطوكيو حامدي…
في المدرسة كانت أولى خطوات الإنجازات الرياضية لي.. كل عام والوطن بخير.#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/huZkeLtspS
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 23, 2021