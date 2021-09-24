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أخبار محلية > “مرور الرياض”: تحويلة بالدائري الغربي عند مخرج 38 لأعمال مشروع “بوابة الدرعية”
24/09/2021   6:52 م

“مرور الرياض”: تحويلة بالدائري الغربي عند مخرج 38 لأعمال مشروع “بوابة الدرعية”

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أعلنت إدارة المرور بمنطقة الرياض، إجراء تحويلة على طريق الدائري الغربي عند مخرج 38، وذلك ابتداءً من بعد غد (الأحد).

وقالت الإدارة إن إجراء التحويلة يأتي بالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ومع فرع وزارة النقل، وذلك بهدف تنفيذ أعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية.

وأبانت أن الجزء الذي سيغلق من الطريق بطول 2.5 كلم، داعية مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق البديلة.

وفق “أخبار 24”.

“مرور الرياض”: تحويلة بالدائري الغربي عند مخرج 38 لأعمال مشروع “بوابة الدرعية”

أخبار محلية
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