“مرور الرياض”: تحويلة بالدائري الغربي عند مخرج 38 لأعمال مشروع “بوابة الدرعية”

أعلنت إدارة المرور بمنطقة الرياض، إجراء تحويلة على طريق الدائري الغربي عند مخرج 38، وذلك ابتداءً من بعد غد (الأحد).
وقالت الإدارة إن إجراء التحويلة يأتي بالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ومع فرع وزارة النقل، وذلك بهدف تنفيذ أعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية.
وأبانت أن الجزء الذي سيغلق من الطريق بطول 2.5 كلم، داعية مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق البديلة.
تنوه إدارة مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ومع فرع وزارة النقل بأنه سيتم تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١م، ، ونهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة#المرور_السعودي pic.twitter.com/1lkZssZyQ8
— المرور السعودي (@eMoroor) September 24, 2021
وفق “أخبار 24”.