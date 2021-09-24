كلمة أ. ماجد العنزي مدير مستشفى الامير سلمان بن محمد بالدلم في ذكرى يوم الوطن

تأتي الذكرى الواحده و التسعين لتاسيس هذه البلاد المباركة لتؤكد تاريخنا المجيد من عهد الموسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه و من بعده ابناءه البرره ، الذين بنوا لبنات هذا البلد حتى حققنا الصدارة في مختلف الميادين .
لقد كان للرؤى الحكيمة التي قادها حكام هذه البلاد، مع تعاضد أبناء الشعب الكريم، رافدا في تحقيق التقدم في المجالات المدنية،والاقتصادية والسياسية والعسكرية. و الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على المستويات المحلية و الدولية
بحمدالله و توفيقه اولا ، نحتفل هذا العام بيوم الوطن وسط انحسار ملحوظ في اعداد و مصابي كورونا بعد الجهود و الامكانيات التي سخرتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة كل من يقيم على ارض هذا الوطن المبارك. و كان لخطط الوزاره و استراتيجياتها، و كافة العاملين في المجال الصحي، الاثر البالغ فيما تحقق من نجاح و رفعٍ لمستوى خدمات المرافق الصحية.
إننا في الذكرى الواحدة و التسعين لتأسيس الوطن نهنئ قيادتنا الرشيدة كما نجدد البيعة والطاعة والولاء لوالدنا القائد، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- ،وندعو الله -عز و جل- أن يحفظ هذه الأرض الطيبة، و وأن ينصر جنودنا على ثغور الوطن، و يحفظ الشعب السعودي الكريم و يديم علينا نعم الامن و الامان.