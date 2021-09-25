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أخبار محلية > مؤرخ يكشف وقائع تضليل تاريخية بطلها خط اليد بشأن موقف المؤسس من فلسطين
25/09/2021   8:13 ص

مؤرخ يكشف وقائع تضليل تاريخية بطلها خط اليد بشأن موقف المؤسس من فلسطين

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كشف المؤرخ الدكتور راشد بن عساكر بعض وقائع تزوير خط المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “بالمختصر” على قناة mbc، أن البعض حاول استغلال خط المؤسس في تزييف وقائع تاريخية، أبرزها موقفه من قضية فلسطين.

وأضاف أنه خلال فترات القومية والناصرية، كان هناك من يحاول تزوير خط الملك عبدالعزيز آل سعود، لإظهاره بأنه باع فلسطين وتخلى عن قضيتها السياسية في مواجهة الاحتلال، مشيرًا إلى أن بعض الكتب قبل 50 عامًا تضمنت خطا مزيفا يُزعم أنه للمؤسس.وفق “أخبار 24”.

مؤرخ يكشف وقائع تضليل تاريخية بطلها خط اليد بشأن موقف المؤسس من فلسطين

أخبار محلية
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