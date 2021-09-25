“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية ممطرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
وأوضح أن عدداً من المحافظات بمنطقتي مكة المكرمة، والباحة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن بعض المحافظات بمنطقتي تبوك ومكة المكرمة ستشهد رياحاً نشطة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، لافتاً إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء.