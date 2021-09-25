“الشباب” يُجدد الثقة في “شاموسكا”

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الشباب، قد استقر على استمرار المدير الفني البرازيلي لفريقه، بيريكليس شاموسكا على رأس القيادة الفنية بعد تعادله أمام الهلال.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة نادي الشباب كان سيقيل شاموسكا حال هزيمته أمام نظيره الهلال، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن نسبة استمرار شاموسكا حتى نهاية الموسم 50% فقط؛ حيث كسب بتعادله أمام الهلال المزيد من الوقت لتحسين نتائج الفريق.
وحسم التعادل الإيجابي لقاء الشباب والهلال بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم (الخميس) الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.