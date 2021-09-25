ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة بين 16 و22 / 9 / 2021م، بلغ أكثر من 15.6 ألف مخالف، منهم أكثر من 6.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 7.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.9 ألف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 311 أشخاص، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه جرى ضبط 15 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 85 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 75 ألف رجل، و9.9 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة نحو 6.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.9 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9.4 ألف مخالف.
وأكدت الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وفق “أخبار 24”.