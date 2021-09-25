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أخبار محلية > معاملة الطالب المعفى من اللقاح كـ”المحصن”.. وإلغاء شرط قياس الحرارة
25/09/2021   2:12 م

معاملة الطالب المعفى من اللقاح كـ”المحصن”.. وإلغاء شرط قياس الحرارة

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نصت النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي الوقائي للعودة للمدارس، على معاملة الطلاب المعفيين من أخذ اللقاح – (معفي) حسب تطبيق “توكلنا”- معاملة المحصّن مكتمل التحصين، فيما يخص الدوام الحضوري مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتشديد عليها.

ووجهت وزارة التعليم تعميما لجميع المدارس الحكومية والأهلية والروضات بإلغاء شرط قياس درجة الحرارة عند المدخل، وإزالة مقترح حواجز بين الطاولات داخل الفصل.

وتضمن التوجيه تعديل اشتراطات التباعد داخل الباصات، وذلك بناء على التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية إلى المدارس في ظل جائحة كورونا لشهر سبتمبر الجاري، الصادر عن هيئة الصحة العامة (وقاية). وفق “أخبار 24”.

معاملة الطالب المعفى من اللقاح كـ”المحصن”.. وإلغاء شرط قياس الحرارة

أخبار محلية
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