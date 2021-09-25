“هيئة المهندسين”: تأهيل 17 ألف مهندس وأخصائي من الجنسين ببرامج تدريبية لرفع مستوى المهنة

ذكرت الهيئة السعودية للمهندسين، أن أكثر من 17 ألف مهندس وفني وإخصائي التحقوا بالبرامج التدريبية الهندسية والفنية عبر منصتها للتدريب الإلكتروني، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الهيئة المهندس صالح العمر، إن البرامج التدريبية التي نفذت خلال العام الحالي شملت عدة مجالات من بينها “إدارة المشاريع الاحترافية” و”كود البناء السعودي” و”تأهيل وإعداد المحكمين” بالإضافة إلى برامج تدريبية مجانية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.
وأبان وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، أن الهيئة حققت مستهدفات خطتها السنوية لبرامج التطوير المهني فيما يتصل بالبرامج التدريبية للمهندسين والمهندسات والإخصائيين والفنيين وحديثي التخرج، وطلبة الكليات الهندسة وفق منظومة من البرامج التدريبية في شتى المجالات الهندسية والفنية.
وأضاف أنه تم إطلاق 20 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر الجاري، في العديد من التخصصات الهندسية منها التحضير لاختبار الزمالة في الأبنية الخضراء LEED GA، وإعداد مشاريع التصميم الداخلي، وهندسة التبريد وتكييف الهواء وإدارة المخاطر التشغيلية، والإحصاء، وغير ذلك.