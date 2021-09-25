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أخبار محلية > محلل طقس: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء شمال المملكة اليوم
25/09/2021   2:12 م

محلل طقس: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء شمال المملكة اليوم

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قال محلل الطقس عادل القازنلي، إن كتلة هوائية باردة بدأت اليوم (السبت) تأثيرها على منطقة تبوك ومحافظة الوجه ومعظم مدن المنطقة الشمالية.

وأوضح أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر خلال اليومين المقبلين على مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الغربية من المدينة المنورة، ويرافقها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الموج في سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيكون خلال الأيام المقبلة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، مؤكدا في حديثه لقناة “الإخبارية” أن أهالي المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية سيشعرون بانخفاض ملموس في درجات الحرارة. وفق “أخبار 24”.

محلل طقس: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء شمال المملكة اليوم

أخبار محلية
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