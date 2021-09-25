برنامج تأهيل بدني لثنائي “الهلال” المُصاب

أفادت مصادر بأن لاعبي الهلال محمد البريك وناصر الدوسري من المرجح خوضهما برنامجا تأهيليا بدنيا خلال الأسبوع الجاري؛ تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الثنائي سيدشنان بذلك دخول لاعبي الهلال المصابين إلى مرحلة التأهيل.
يُذكر أن فريق الهلال يُعاني من غياب أربعة لاعبين آخرين؛ للإصابة، هم سالم الدوسري، البيروفي أندريه كاريلو، سعد الناصر وعبد الله عطيف.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم (الخميس) المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.