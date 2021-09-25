وسقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.