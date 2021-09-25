قال المدير الفني الروماني لفريق نادي الاتحاد، كوزمين كونترا، إن ناديه كان أقرب للفوز أمام التعاون بحكم تقدمه بالنتيجة.
وأضاف كونترا، في تصريحات عقب المباراة: “الفريق كان أقرب للفوز بحكم تقدمه بالنتيجة، لكن بعض الأخطاء الدفاعية أسهمت في عودة التعاون وحاولنا التسجيل والحفاظ على مرمانا، لكننا لم نوفق، ونتأسف من الجمهور الحاضر”.
وأتم المدير الفني الروماني لفريق الاتحاد، تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء وبذل قصارى الجهد لتحقيق الفوز أمام الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.