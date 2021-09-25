محمد بن راشد يعلن تشكيلاً وزارياً جديداً لحكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (السبت)، تشكيلا وزاريا جديدا للحكومة، ومنهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز الخطة السابقة “رؤية الإمارات 2021” والتي تم خلالها تحقيق طموحاتنا للعشر السنوات السابقة، مبيناً أن الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.
وأوضح أنه جرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وتعيين عبدالله بن سلطان بن عواد وزيراً للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.
وأضاف أنه تم تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وعبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.
وأبان أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.
وفق “أخبار 24”.