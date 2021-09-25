تمكن صاحب مطعم أسماك، يُدعى أبو تالا، من تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم متخصصة في هذا النوع من الطعام، وذلك بعد أن تخلى عن وظيفته لتحقيق هدفه بإقامة مشروعه الخاص.
وقال، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إنه بدأ بأقل الإمكانات المتاحة على الطريق الواصل بين أبها وخميس مشيط، حيث كان يجلس أسفل شجرة ليبيع الكمية التي لا تتجاوز 30 كيلو من الأسماك، ثم زادت إلى أضعاف هذا الرقم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أبو تالا، الذي حصل على إجازة بدون راتب من عمله لبدء مشروعه الخاص، أنه يعمل برفقة 5 سعوديين من أقاربه وأشقائه، مشيرًا إلى أنهم يحرصون دومًا على إتقان عملهم وإعداد الطعام للزبائن كما لو كانوا يعدونه لأنفسهم، وهو الأمر الذي أكسبهم ثقة الزبائن.
بعزيمة وإصرار.. بدأ بـ “بسطة” على الشارع وخلال 5 سنوات أصبح لديه سلسة مطاعم
التفاصيل مع محمد الجميري@M7mdSh17 #MBCinAweek
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 25, 2021