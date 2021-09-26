أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر.
وأوضح أن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، إضافة إلى أنه سيشتمل على 7.5 ألف يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية.
وأضاف أنه يتضمن أيضاً بطولة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.
وبين أن فعاليات الموسم تقام على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل في 4 أكتوبر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن موسم الرياض يستهدف أن تكون الرياض وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.