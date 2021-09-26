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أخبار محلية > أكاديمية تحصد براءة اختراع أمريكية للكشف عن الاعتلال في الأجنة
26/09/2021   8:21 ص

أكاديمية تحصد براءة اختراع أمريكية للكشف عن الاعتلال في الأجنة

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حصلت عضو هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية، بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة عائشة عليمي على براءة اختراع أمريكية للكشف عن التشوهات الخلقية لدى الأجنة الملقحة.  

 وقالت عليمي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الاختراع عبارة عن فحص طبي تشخيصي للكشف عن مشكلات الكروموسومات الأكثر انتشاراً لدى الأجنة الملقحة خارج الرحم قبل غرسها بتكلفة بسيطة وبدقة تصل إلى 99 %، مبينةً أن الفحص يطبق في حالة تقدم سن الأم الحامل أو وجود اشتباه في تشوهات خلقية بالجنين.  

وأضافت أن فكرة اختراعها جاءت للحصول على نتائج دقيقة وسريعة للتشخيص الوراثي للأجنة، مشيرةً إلى أن هذه التقنية بسيطة جداً وتستخدم إحدى طرق البي سي آر، كما أنها تستخدم مناطق جديدة في هذه الكروموسومات، ويمكنها كشف الاختلالات التي تتعلق بالكروموسومات الخمس.  وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن أبرز مميزات الاختراع تتمثل في السرعة، والدقة العالية، والتكلفة البسيطة، مبينةً أن الاختراع ليس كغيره من البراءات على الورق فقط، وإنما تم تطبيقه بعد ثبوت جودته عن طريق المختبرات. 

 

أكاديمية تحصد براءة اختراع أمريكية للكشف عن الاعتلال في الأجنة

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