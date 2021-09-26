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أخبار محلية > جامعة القصيم تعلن طرح عدد من الوظائف التقنية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي
26/09/2021   4:00 م

جامعة القصيم تعلن طرح عدد من الوظائف التقنية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة القصيم، اليوم (الأحد)، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي.

وقالت عمادة تقنية المعلومات بالجامعة، إن الوظائف بمسميات: أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف سيكون اعتباراً من اليوم الأحد ويستمر لمدة 10 أيام، حتى الثلاثاء 28/2/1443هـ، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، مع وجود خبرة تقل عن ثلاث سنوات، وألاّ يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية.

جامعة القصيم

وفق “أخبار 24”.

جامعة القصيم تعلن طرح عدد من الوظائف التقنية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي

أخبار محلية
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