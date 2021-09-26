“الشؤون الإسلامية” تعلن فتح باب المشاركة في برنامج “إمامة رمضان” بالخارج

تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، اعتبارًا من غد (الإثنين) وحتى يوم (الخميس) الموافق 28 /10 /2021م.
واشترطت الوزارة أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً.
وأوضحت أنه إذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك، وأن يكون قد أتم أخذ الجرعتين من لقاح كورونا مرفقاً ما يثبت ذلك عبر تطبيق “توكلنا”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه من الشروط الواجب توفرها في المرشح ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، ويتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني وسيكون تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لانجلاء ظروف جائحة كورونا.