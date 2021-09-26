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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الفراج” يحسم الجدل بشأن إقامة ديربي جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل
26/09/2021   4:06 م

بالفيديو.. “الفراج” يحسم الجدل بشأن إقامة ديربي جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أنه تم تأجيل إقامة ديربي جدة، بين فريقي الأهلي والاتحاد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بعدما أصبح جاهزا للمباريات بعد توقف مستمر منذ منتصف العام 2012.

وقال “الفراج” عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “أعتقد أن مباراة الاتحاد والأهلي كان متوقعًا أن تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ولكن تم تأجيل الموضوع لسبب”.

وتابع الفراج: “صعب افتتاح الملعب بمباراة الاتحاد والأهلي، ولكن من المرجح أن تكون مباراة الأهلي والاتفاق المقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، هي التي ستفتتح ملعب الأمير عبد الله الفيصل”. وفق “أخبار 24”.

وأصبح ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، جاهزاً لاستقبال المباريات بالبطولات المختلفة بعد اكتمال أعمال الصيانة به، بعدما تم إغلاقه للصيانة عام 2012.

بالفيديو.. “الفراج” يحسم الجدل بشأن إقامة ديربي جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل

اخبار رياضية
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