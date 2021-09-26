“تاوامبا” في الصدارة.. قائمة هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة السادسة

تزعم مهاجم فريق التعاون، المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا، صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء الجولة السادسة اليوم السبت، بمباراة تعادل الرائد أمام نظيره الفيصلي بهدف لمثله.
وبعد انتهاء الجولة تصدر تاوامبا هدافي دوري المحترفين برصيد 6 أهداف، ويأتي مهاجم الشباب إيغالو في الوصافة بـ5 أهداف.
ويتقاسم المركز الثالث 5 لاعبين بـ4 أهداف، وهم مهاجم الاتحاد رومارينهو، ولاعب الفيحاء رومان لوبيز، ونجم الفيصلي تفاريس، ولاعب ضمك إيميليو زيلايا، ومهاجم الرائد كريم البركاوي.
وجاء ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة السادسة كالتالي:
وفق “أخبار 24”.