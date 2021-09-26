سر التأخير وموعد الإعلان.. تفاصيل جديدة في مفاوضات النصر مع المدرب الجديد

لا صوت يعلو في أروقة نادي النصر، خلال الفترة الجارية، فوق البحث عن مدرب أجنبي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي مانو مينيز، الذي تم إقالته من قبل إدارة مسلي آل معمر.
وكشفت مصادر وفقا لصحيفة “عكاظ” أن إدارة النصر ستحسم أمر المدرب الجديد هذا الأسبوع من خلال إعلانها التعاقد بشكل رسمي مع أحد المدربين المطروحين على طاولة المفاوضات.
وقالت المصادر، إن التأخر في إعلان اسم المدرب الجديد، جاء بسبب رغبة الإدارة التعاقد مع اسم تدريبي كبير يليق باسم النصر ونجومه.
وأوضحت المصادر أن إدارة مسلي آل معمر وضعت 3 خيارات تدريبية؛ إذ تضع في الخيار الأول أسماء 5 مدربين كبار هم: الإسباني فالفيردي مدرب برشلونة السابق، والفرنسي رودي غارسيا، والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري السابق، والبرتغاليان أندريه بواش وباولو فونسيكا.
وتابعت المصادر، أن الأمور لم تحسم حتى الآن بسبب رفض بعضهم الحضور إلى منطقة الشرق الأوسط، ورغبة بعضهم الحضور في الفترة الشتوية، وهو ما ترفضه الإدارة النصراوية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المصادر، إلى أن الخيار الثاني لخمسة مدربين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن، مضيفة أن الخيار الأخير أيضاً خمسة مدربين كحل أخير في حال لم يتم التواصل مع أي من الأسماء السابقة.