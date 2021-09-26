تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السادسة

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة تعادل الرائد أمام نظيره الفيصلي بهدف لمثله.
وبعد انتهاء الجولة السادسة، احتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ13 نقطة، يليه الهلال في الوصافة بـ11 نقطة، والرائد وضمك في المركزين الثالث والرابع بـ11 نقطة أيضًا.
وجاء الفيحاء في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ثم النصر سادسًا بـ9 نقاط، وجاء في الترتيب من السابع إلى التاسع الفتح والحزم والفيصلي على التوالي بـ8 نقاط، يليهم الشباب والاتفاق في المركزين الـ10 والـ11 بـ 6 نقاط.
فيما يأتي الأهلي والباطن في المركزين الـ12 والـ13 بـ5 نقاط، والطائي وأبها في المركزين الـ14 والـ15 بأربع نقاط، بينما يحتل فريق التعاون المركز الأخير في جدول الترتيب بـ3 نقاط.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السادسة كالتالي:
وفق “أخبار 24”.