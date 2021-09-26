الذهاب لآسيا كان تحديًا مخططًا.. “جارديم” يتحدث عن تجربته المختلفة مع الهلال

تحدث المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، عن تجربته في المملكة، بعد قبوله مهمة تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري (2021-2022).
وقال “جارديم” في تصريحات لصحيفة “Tribunaexpresso” البرتغالية: “الذهاب إلى آسيا كان تحديًا مخططًا له لبعض الوقت، قبل عامين قمت برحلة إلى قطر والصين والرياض للتعرف عليهم”.
وتابع المدرب البرتغالي: “الآن سنحت الفرصة للعمل في المملكة عن طريق نادي الهلال.. وتجربتي حتى الآن مع الهلال رائعة، على مختلف المستويات، ليس فقط من حيث كرة القدم، ولكن أيضًا من الناحية الثقافية والسلوكية، والعمل في سيناريو مختلف عن السيناريو المعتاد في أوروبا”.
وأضاف: “إنها تجربة جديدة، نتوقف عن التدريب عندما يأتي وقت الصلاة وأيضًا بسبب الظروف الجوية، لأنها شديدة الحرارة.. وفيما يتعلق بكرة القدم، لدينا دوري تنافسي، لأن كل الفرق لديها 7 أجانب، نحن نعمل أكثر في الليل وتتطور الحياة هنا أيضًا أكثر في الليل”.
وواصل “جارديم”: “في البداية كان التنظيم هو الأصعب، ولكن الآن أصبح كل من الموظفين واللاعبين في تناغم، وأدركنا أنه من الأفضل أن نفضل التدريب في وقت متأخر”.وفق “أخبار 24”.
وذكر: “اللاعب السعودي لديه الجودة ولكن بحاجة إلى تحقيق قفزة من حيث الاحتراف.. هناك الكثير من اللاعبين المهمين وأنا في فريق يضم أكبر عدد من اللاعبين الدوليين والجميع يتحدث عن تلك القفزة للاعب السعودي وتطور مستواه”.