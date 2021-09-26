محترف الهلال السابق “جيوفينكو” على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، يدرس ملفات عدة لعدد من اللاعبين الأجانب غير المرتبطين في الفترة الحالية بعقود منذ إغلاق باب الانتقالات الصيفية الماضية.
ويعد لاعب وسط الهلال الذي تم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، وفقا لصحيفة “مكة”، أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة الأهلي خلال الفترة الجارية.
وتفكر إدارة ماجد النفيعي، في التعاقد مع جيوفينكو، ليحل في المكان الشاغر الذي خلفه المحترف الصربي “فيجسا” فور مغادرته النادي بعد إنهاء عقده، إلا أن عرضا من أحد الأندية الكندية قد يصعب عودة اللاعب الإيطالي لدوري المحترفين مرة أخرى، حال موافقته عليه.
وتسعى إدارة الأهلي لاستغلال النظام الذي يسمح للنادي بتسجيل لاعب بالمكان الشاغر بشرط أن يكون المتعاقد معه انتهى عقده قبل انتهاء فترة الانتقالات.