البداية كانت بحالة طفلة.. مواطن يتبرع بالـدم 110 مرات مجانًا ولهذا السبب يكرس جهوده لمستشفى القطيف فقط

كرّس المواطن إبراهيم القحطاني، جزءًا كبيرًا من حياته لخدمة الآخرين عن طريق التبرع بالـدم بدون أي مقابل.
وقال القحطاني خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن بداية تبرعه بالـدم كانت قبل 27 عامًا، وتحديدًا في سبتمبر 1994، عندما طلب شخص بأحد مساجد رأس تنورة من الموجودين بالمسجد التبرع لابنته بالـدم بشكل أسبوعي، معللًا ذلك بأنها قد تفارق الحياة حال لم تجد المتبرع.
وأضاف أنه تبرع 110 مرات بدون أي مقابل، كان آخرها الشهر الماضي، موضحًا أن الأطباء أوصوه بالتوقف عن التبرع بـدمه، خاصة وأنه بات قريبًا من سن الـ60. وفق “أخبار 24”.
وأبان القحطاني أنه لا يتبرع بـدمه إلا لمستشفى القطيف المركزي، والذي يخدم مسافة تصل إلى 700 كيلومتر من حفر الباطن وحتى الأحساء، بالإضافة إلى انتشار أمراض الـدم الوراثية بالقطيف، وهو ما يجعل أهلها في حاجة مستمرة للـدم.
تبرع 110 مرة بدون أي مقابل..
حكاية “إبراهيم القحطاني” وقصة 27 عاماً من التبرع بالدم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mD5yt1qcwA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2021