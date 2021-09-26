وثقت كاميرا مراقبة لحظة قيام شخصين بسرقة خروف، وتعريض حياة صاحبه للخطر في إحدى مناطق المملكة.
وأظهر مقطع متداول عملية سرقة قام بها شخصان يستقلان سيارة جيب توقفت بأحد الشوارع لإتمام عملية شراء خروف، ولكنهم فروا به قبل إنهاء الشراء.
وقام البائع بإخراج الخروف إلى الشارع من أجل إنهاء عملية البيع، حيث قام بطرح الخروف أرضًا وربطه بالحبال، ووضعه داخل صندوق السيارة.
وبمجرد أن اطمأن السارقان بوضع الخروف داخل صندوق السيارة، فروا مسرعين دون إعطاء المال نظير ثمن الخروف للبائع الذي تشبث بالسيارة في محاولة لإيقافها حتى كاد يتعرض للدهس وسقط على الأرض.
وفق “أخبار 24”.