يُقدّم الطفل عبدالرحمن محمد الرشيدي التمر والقهوة للأجانب وعابري السبيل في مدينة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “تواصل”، على قناة “الرسالة”، اليوم (الأحد)، أنه يشعر بمزيج من المتعة والراحة عند تقديمه للقهوة والتمر لهم كل جمعة، مبينًا أنه يتلقى العديد من كلمات الشكر والثناء على ما يقدمه، متمنيًا أن يحصل على دعوات لا سيما بعد انتشار مقطعه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار والد الطفل أنه يداوم على هذه الأمور منذ 25 عامًا عندما كان يقدم التمور والقهوة لعابري السبيل من قاصدي بيت الله الحرام في مكة المكرمة في مواسم الحج والعمرة.
وأضاف أن من تعود على هذه العادة لا يمكنه تركها، لافتًا إلى أن من يقوم بالصدقات بنية الشفاء سيشفى، وهو ما تفاجأ به عندما كان يعاني من مرض في أذنه، مؤكدًا أن أذنه تحسنت حالتها كثيرًا بفضل الصدقات.
وفق “أخبار 24”.