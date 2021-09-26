نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة
26/09/2021   10:21 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

+ = -
664

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يستمر تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بـ40 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176362.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.