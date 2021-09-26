حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يستمر تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بـ40 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة مئوية.