مكة المكرمة: محاولة ولادة في المنزل تتسبب في فصل رأس جنين عن جسده

واجهت مقيمة باكستانية صعوبات كبيرة أثناء وضع طفلها في المنزل، حيث أدت هذه المحاولة لفصل رأس الجنين عن جسده، ما دفعها للتوجه إلى المستشفى.
وأكدت مصادر طبية، وفقًا لـ”سبق”، أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة استقبل يوم الأربعاء الماضي، حالة ولادة لمقيمة من الجنسية الباكستانية حاولت وضع مولودها في المنزل، موضحين أنها واجهت صعوبات بالغة أثناء الولادة لوجود استسقاء في جسم الجنين، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أن مباشرة الحالة أظهرت وجود يد الطفل خارج الرحم، وبعد إتمام عملية الولادة بشكل طبيعي، اتضح أن رأس الجنين مفصول.
وأوضحت أن ذوي المقيمة الباكستانية اصطحبوا الرأس معهم للمستشفى، وعند سؤالهم عن الأمر أفادوا بأنه تم فصل رأس الطفل بالخطأ عند محاولة الولادة بالمنزل.
وأبلغ المستشفى الجهات الأمنية عن الواقعة لمباشرة التحقيقات حول الحادث، فيما غادرت المقيمة المستشفى بصحة جيدة، وتم إيداع جسد الجنين ورأسه في ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق.