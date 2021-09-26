نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بمشاركة 19 فنانًا وفنانة.. “الترفيه” تُعلن عن 14 حفلًا غنائيًا بحضور 47 ألف شخص في جدة
26/09/2021   10:21 م

بمشاركة 19 فنانًا وفنانة.. “الترفيه” تُعلن عن 14 حفلًا غنائيًا بحضور 47 ألف شخص في جدة

+ = -
651

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأحد)، عن إقامة 14 حفلًا غنائيًا ضمن حفلات صيف جدة.

وأوضحت أن الحفلات ستقام بمشاركة 19 فنانًا وفنانة من الوطن العربي، وبحضور أكثر من 47 ألف شخص.

وكشف البرومو الخاص بالحفلات مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي أبرزهم: عمرو دياب، ومحمد عبده، ورابح صقر، ومحمد حماقي، وجورج وسوف، وتامر عاشور، ومحمد الشرنوبي، ونانسي عجرم، ووائل كفوري، وتامر حسني، وأصالة، وشيرين، وحسين الجسمي، ورامي صبري.

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة 19 فنانًا وفنانة.. “الترفيه” تُعلن عن 14 حفلًا غنائيًا بحضور 47 ألف شخص في جدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176364.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.