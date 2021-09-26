بمشاركة 19 فنانًا وفنانة.. “الترفيه” تُعلن عن 14 حفلًا غنائيًا بحضور 47 ألف شخص في جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأحد)، عن إقامة 14 حفلًا غنائيًا ضمن حفلات صيف جدة.
وأوضحت أن الحفلات ستقام بمشاركة 19 فنانًا وفنانة من الوطن العربي، وبحضور أكثر من 47 ألف شخص.
وكشف البرومو الخاص بالحفلات مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي أبرزهم: عمرو دياب، ومحمد عبده، ورابح صقر، ومحمد حماقي، وجورج وسوف، وتامر عاشور، ومحمد الشرنوبي، ونانسي عجرم، ووائل كفوري، وتامر حسني، وأصالة، وشيرين، وحسين الجسمي، ورامي صبري.
14 حفل غنائي بمشاركة 19 فنان وفنانة ضمن #حفلات_صيف_جدة وبحضور أكثر من 47 ألف شخص 💫#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/gr0XXS1mVT
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 26, 2021
وفق “أخبار 24”.