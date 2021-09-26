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أخبار محلية > تبدأ غدًا الإثنين.. الزعاق يوضح أهم ظواهر “أسبوع التساوي”
26/09/2021   10:21 م

تبدأ غدًا الإثنين.. الزعاق يوضح أهم ظواهر “أسبوع التساوي”

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، مجموعة من الظواهر التي سيشهدها يوم الغد الإثنين بشكل عام.

وأكد أن غدًا الإثنين سيشهد تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، حيث سيكون شروق الشمس وغروبها في نفس الموعد، موضحًا أن شروق الشمس سيكون من الجهة الشرقية تمامًا، فيما سيكون الغروب من الجهة الغربية تمامًا.

وقال إن الشمس ستشرق في تمام الساعة السادسة صباحًا وستغرب في تمام الساعة السادسة مساءً، بحيث تكون حصة كل من الليل والنهار 12 ساعة، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع يسمى بـ”أسبوع التساوي”. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن في القطب الشمالي لن يكون هناك شروق للشمس إلا بعد مرور 6 شهور، فيما ستشرق الشمس في القطب الجنوبي ولن تغرب إلا بعد 6 شهور.

وأشار الزعاق إلى أن الأسبوع المقبل سيبدأ الليل في الحصول على حصة من ساعات النهار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تستمر لمدة 3 شهور.

تبدأ غدًا الإثنين.. الزعاق يوضح أهم ظواهر “أسبوع التساوي”

أخبار محلية
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