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أخبار محلية > متحدث الموارد البشرية يكشف نسب المحصنين من موظفي القطاعين العام والخاص
26/09/2021   10:20 م

متحدث الموارد البشرية يكشف نسب المحصنين من موظفي القطاعين العام والخاص

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كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن نسبة المحصنين بجرعة أولى من موظفي القطاع العام 98 % من إجمالي عدد المحصنين، والقطاع الخاص 97 %.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن نسبة من استكملوا التحصين بجرعتين من موظفي القطاع العام بلغت 88 %، فيما بلغت النسبة في القطاع الخاص 85%.

وأضاف أن الفرق الرقابية بالوزارة قامت بـ 87.5 ألف جولة رقابية في القطاعين العام والخاص؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أن الوزارة ضبطت 1.9 ألف مخالفة على منشآت القطاع الخاص، و1.5 ألف مخالفة على أفراد يعملون داخل منشآت القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت ألفي إنذار للمخالفين، منوهًا إلى أنه ورد للوزارة عدد 3.7 ألف بلاغ بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

متحدث الموارد البشرية يكشف نسب المحصنين من موظفي القطاعين العام والخاص

أخبار محلية
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