“العدل”: ارتفاع حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” إلى 32%

كشفت وزارة العدل أن حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” بلغت 32% من إجمالي المستفيدين، نتيجة للاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل، إذ أصبح تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل بدلًا عن مراكز شمل.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مراكز شمل بلغ 55 مركزًا موزعًا على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، كما قدمت المراكز أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة “شمل” أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.
وتحتضن المراكز 18.4 ألف طفل يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، إذ تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تتحقق فيها عوامل الأمن والسلامة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن مبادرة “شمل”، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.