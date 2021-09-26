متحدث “الصحة”: إضافة الجرعة الثالثة قريبًا لهذه الفئات

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأحدث القرارات الخاصة باللقاحات المضادة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة، أن المؤشرات أثبتت أن المملكة في مراكز متقدمة على مستوى العالم في مواجهة الجائحة ونسب التعافي من كورونا، مشيرًا إلى أن الأشواط المتبقية مهمة جدًا في مواجهة الجائحة.
وبشأن الجرعة الثالثة من اللقاح، قال العبدالعالي إنه يجرى في الوقت الحالي الإعداد لإعطاء الجرعة الثالثة لكبار السن، وتحديدًا من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا الذين مر على حصولهم على الجرعة الثانية 8 أشهر، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل شمولهم في الجرعات التنشيطية.
وحدد المتحدث باسم وزارة الصحة الفئات المشمولة للجرعة التنشيطية، وهم مرضى الفشل الكلوي ومن خضعوا لزراعة الأعضاء وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تم البدء فعليًا في إعطاء جرعات تنشيطية للفئتين الأوليين. وفق “أخبار 24”.
ودعا سكان المملكة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لاستكمال التحصين، مشددًا على أهمية الجرعة الثانية للوصول إلى مأمن في مواجهة جائحة كورونا.
فيديو | من هم الفئات المشمولة للجرعة التنشيطية؟ #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/4e8PkawrQs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2021