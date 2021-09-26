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أخبار محلية > بالصور.. شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي
26/09/2021   10:20 م

بالصور.. شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سيارات النقل المملؤة بماء زمزم المبارك والهدايا المتجهة إلى الجنود في الحد الجنوبي.

وقال السديس إن الرئاسة ومنسوبيها يقفون قلباً وقالباً مع أبطالنا الذي يذودون عن وطننا المعطاء، مؤكداً أن من يقف في وجه أعداء هذا الوطن الغالي لهم الأجر العظيم والفضل الكبير.

وأضاف “صقورنا في السماء أسود الحمى حماة الثغور هم بعد الله من يحمون الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، بدعم غير محدود من مقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. شؤون الحرمين تسير قوافل ماء زمزم للجنود في الحد الجنوبي

أخبار محلية
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