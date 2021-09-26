نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
26/09/2021   10:20 م

“الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

+ = -
521

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19″، خلال الفترة من 12 / 2 / 1443 هـ حتى 18 / 2 / 1443 هـ، بلغت 19.8 ألف مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8.6 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بألفي مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1.9 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.8 ألف، ومنطقة القصيم بـ 1.5 ألف.

كما سجلت منطقة الجوف 1.1 ألف، ومنطقة حائل ألف مخالفة، ومنطقة جازان 391، ومنطقة الحدود الشمالية 361، ومنطقة الباحة 355، ومنطقة تبوك 292، ومنطقة عسير 224، ومنطقة نجران 84.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

"الداخلية" ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176371.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.