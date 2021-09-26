“الداخلية” ترصد 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19″، خلال الفترة من 12 / 2 / 1443 هـ حتى 18 / 2 / 1443 هـ، بلغت 19.8 ألف مخالفة.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8.6 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بألفي مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1.9 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.8 ألف، ومنطقة القصيم بـ 1.5 ألف.
كما سجلت منطقة الجوف 1.1 ألف، ومنطقة حائل ألف مخالفة، ومنطقة جازان 391، ومنطقة الحدود الشمالية 361، ومنطقة الباحة 355، ومنطقة تبوك 292، ومنطقة عسير 224، ومنطقة نجران 84.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفق “أخبار 24”.