الحقيقة وراء تمرد “كاريلو” على الهلال.. وطلبه الرحيل لسببين

كشفت مصادر صحفية، عن وجود خلافات بين محترف فريق الهلال، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، ومجلس إدارة ناديه، برئاسة فهد بن نافل، قبل المواجهة المرتقبة ضد برسبوليس الإيراني، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.
الهلال كان قد أعلن في وقت سابق أن لاعبه البيروفي خضع لفحوصات طبية بعدما شعر بآلام في أسفل الظهر، أثبتت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة حوالي أربعة أسابيع.
ولكن الإعلامي الرياضي ماجد القحطاني، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن وجود أزمة مستحقات مالية بين اللاعب وإدارة النادي، دفعت المحترف البيروفي للتمرد، والتفكير في فسخ التعاقد.
وقال “القحطاني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بحسب مصادرنا كاريلو لاعب الهلال لا يعاني من أي إصابة وينوي طلب إلغاء عقده بسبب عدم دخوله ضمن القائمه الآسيوية، وتأخر بعض مستحقاته”.
وأشارت صحيفة “سبق” على لسان إعلاميين إلى أن “كاريلو” موجود في بلاده، رافضًا العودة للهلال، بعكس ما ادعى النادي في بيان رسمي له عن وجود إصابة لديه.
في الوقت الذي أوضحت صحيفة “futbolperuano” البيروفية أن اللاعب بالفعل يعاني من إصابة قد تمنعه من اللعب مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر؛ إذ سيغيب عن ثلاث مواجهات أمام تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.