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أخبار محلية > فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط
27/09/2021   8:27 ص

فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط

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أبدع الفنان السعودي راشد الدباس في رسم لوحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من الشخصيات من خلال استخدام المسامير والخيوط.

وقال الدباس وفقاً لـ”العربية”، إن الرسم بهذه الطريقة يعرف بفن الفلوغرافيا وهو من الفنون التركية القديمة، ويجمع بين الرسم والإبداع في الحرف اليدوية، مبيناً أنه مارس موهبته في الرسم منذ الصغر.  

وأضاف أن أسرته ومعلميه قدموا له الدعم الكافي لجميع أعماله، وذلك بمشاركتها في المعارض المحلية، لافتاً إلى أنه بعد أن تعلم هذا الفن أصبح أمراً روتينياً يومياً ممتعاً بالنسبة له، حيث إنه لم يجد أي فنان سعودي يستخدم مثل هذا الأسلوب في الرسم.  

ولفت إلى أنه اعتمد على نفسه في تعلم هذا الفن، وذلك من خلال سلسلة من المحاولات والتطبيقات، مبيناً أن يُجيد عمل تنسيقات مختلفة بخيوط من الصوف، وخيوط الحرير، والخيوط الملونة، ثم استخدم المسامير مؤخراً كحلقات دائرية وقام بتوزيع الخيوط بداخلها لتظهر بشكل متناسق مثل الرسم بالفحم.  

 فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط
فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط
فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط

فنان سعودي يُبدع في رسم لوحة لولي العهد بالمسامير والخيوط

أخبار محلية
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