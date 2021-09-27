بالفيديو.. ناقد رياضي: عقوبة تغريم الاتحاد بسبب جماهيره “مُضحكة”.. وهذا اقتراحي لعدم تكرار الأمر

أبدى الناقد الرياضي عادل عصام الدين، تحفظه على العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة أمس (الأحد)، بتغريم نادي الاتحاد 42 ألف ريال.
وقال عصام الدين خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن تغريم الاتحاد بسبب قيام جماهيره برمي 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب بمباراة التعاون “عقوبة تضحك”، كما أن توقيع عقوبة على النادي غير صحيح؛ كونه لا يملك الملعب.
واقترح تركيب كاميرات داخل الملاعب لرصد مثل تلك التصرفات بدلاً من معاقبة الأندية التي لا تملك تلك المنشآت وليس لها سلطة للتحكم، مشيراً إلى عدم وجود ضامن لانتماء الجماهير للنادي التي تحضر له المباراة. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت تغريم نادي الاتحاد 42.500 ألف ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب بمباراة التعاون، مع إلزامه بلعب مباراة على أرضه بدون حضور الجماهير في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق “مضحكة” ومعاقبة #الاتحاد غير صحيحة لأن الملعب ليس ملك له #المنتصف pic.twitter.com/RGvEH6ayyk
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 26, 2021