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أخبار محلية > قانوني: 3 عقوبات مشددة تنتظر المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني
27/09/2021   8:27 ص

قانوني: 3 عقوبات مشددة تنتظر المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني

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قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، إن الشخص الذي تحرش بالطفلة في اليوم الوطني تنتظره 3 عقوبات هي: عقوبة شرعية، وأخلاقية، وقانونية.  

وأشار المحيميد خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إلى أن العقوبات سابقة الذكر تُشدد في حال كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الإعاقات، أو أنثى، مبيناً أن نظام مكافحة التحرش جرّم مثل هذه الأفعال، بالسجن مدة سنتين، وغرامة مالية 100 ألف ريال. 

وأضاف أن العقوبة تضاعف إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية 500 ألف ريال، وذلك في حال وجود إصرار وتعمّد من قِبل الجاني في إيذاء طفل، لافتاً إلى أن مرتكب جريمة التحرش يحتاج إلى علاج نفسي وسلوكي.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن نظام مكافحة التحرش تم تعديله من قِبل مجلس الوزراء ليشمل عقوبة التشهير بجانب السجن والغرامة المالية، مشيراً إلى أن سرعة إلقاء القبض على المخالفين تؤكد يقظة رجال الأمن.  

 

قانوني: 3 عقوبات مشددة تنتظر المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني

أخبار محلية
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