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أخبار محلية > مسؤول بـ “التعاونية للتأمين”: المملكة تنفق على سوق التأمين الطبي 20 مليار ريال
27/09/2021   8:27 ص

مسؤول بـ “التعاونية للتأمين”: المملكة تنفق على سوق التأمين الطبي 20 مليار ريال

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قال الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في التعاونية للتأمين الدكتور عثمان القصبي، إن المملكة تنفق في سوق التأمين الطبي 20 مليار ريال، مقابل خدمات تأمينية. 

وأشار القصبي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن الهدر في الرعاية الصحية وصل إلى 30 % في العديد من الدول ومنها أوروبا وأمريكا، مؤكداً أنه يمكن الاستفادة من الهدر وجعله في خدمة المرضى.  

ونوه إلى أن النظام في المملكة يشمل معالجة المريض الذي يحتاج إلى إنقاذ حياة أو نظر أو طرف، بدون الرجوع إلى النفقات الطبية.   وفق “أخبار 24”.

 

مسؤول بـ “التعاونية للتأمين”: المملكة تنفق على سوق التأمين الطبي 20 مليار ريال

أخبار محلية
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