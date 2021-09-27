بشعار “ما لك حق”.. مجلس شؤون الأسرة يُطلق حملة لمكافحة التنمر ضد الأطفال

أطلق مجلس شؤون الأسرة، حملة توعوية لمدة 5 أيام لمكافحة التنمر بحق الأطفال تحت شعار “ما لك حق”.
وتهدف الحملة التي تشارك فيها عدة جهات، لنشر ثقافة التعامل مع قضية التنمر، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، والتمكين من طرق التعامل مع التنمر بجميع أشكاله وأنواعه.
وأوضح المجلس، أن التنمر له عدة أنواع تتضمن “اللفظي والجسدي والاجتماعي وإتلاف الممتلكات والعاطفي أو النفسي والإلكتروني”، داعياً إلى احتواء الأطفال والاستماع لما يتعرضون له. وفق “أخبار 24”.
#فيديو | #التنمر سلوك غير مسؤول #مالك_حق.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/oKPqzSZL8K
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) September 26, 2021